Notation : L’agence Bloomfield attribue à nouveau, les mêmes notes de long et court terme à la société Air Liquide Côte d’Ivoire

Sur le long terme, Bloomfield justifie sa note, par les facteurs de protection appropriés et considérés suffisants pour des investissements prudents. Cependant, l’équipe de notation estime qu’il y a une variabilité notable des risques au cours des cycles économiques.



Sur le court terme, Bloomfield note que la liquidité est satisfaisante et les autres facteurs de protection atténuent les éventuelles questions en ce qui concerne l’indice d’investissement. Cependant, l’agence avance que les facteurs de risque sont plus grands et soumis à davantage de variations.



Selon Bloomfield, la notation de Air Liquide Côte d’Ivoire est basée sur les facteurs positifs suivants : un maintien de la position de leader sur le marché ivoirien ; un renforcement de la structure organisationnelle à la suite du changement d’actionnaire ; une avancée enregistrée dans l’exécution du plan stratégique « Gazelle 75-10 » ; de bonnes perspectives de développement ; une bonne capacité à optimiser ses charges d’exploitation ; une flexibilité de financement induite par le soutien de son actionnariat.



Les principaux facteurs de fragilité de la qualité de crédit sont les suivants : un repli du chiffre d’affaires en 2023 ; une dégradation du BFR entrainant le recours à des financements extérieurs ; des perspectives de développement d’activité à démontrer.



