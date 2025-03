Notation : Nestlé Côte d’Ivoire conserve ses notes de long et court terme.

La note de long terme demeure ainsi A+ avec une perspective stable et la note de court terme A1 avec une perspective stable.



Sur le long terme, l’agence Bloomfield justifie la note par la qualité de crédit élevée. Selon l’agence, les facteurs de protection sont bons. Cependant, elle est d’avis que les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique.



Sur le Court Terme, Bloomfield avance la certitude de remboursement en temps opportun très élevée. <<Les facteurs de liquidité sont excellents et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels>> soutient Bloomfield pour qui les facteurs de risque sont mineurs.



Selon Bloomfield, la notation est basée sur les facteurs positifs suivants : un maintien du positionnement de leader sur ses deux produits principaux (MAGGI et NESCAFE) en dépit des défis économiques ; de bonnes perspectives pour NESTLE Côte d’Ivoire grâce à des investissements visant à accroître sa capacité de production ; une amélioration des indicateurs financiers de l’entreprise, en dépit du recul du chiffre d’affaires ; une bonne capacité à dégager de la trésorerie d’exploitation.



Selon toujours Bloomfield, les principaux facteurs de fragilité de la qualité de crédit sont les suivants : un recul du chiffre d’affaires en 2023, impacté par la baisse des exportations de produits ; un déséquilibre financier devenu structurel, en raison de la politique de distribution de dividendes et de financement des investissements ; un environnement politique et sécuritaire fragile dans la sous-région.

