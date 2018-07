Note d’excuse à Mamadou Lamine Massaly du PDS Suite à la parution de l’article « Mamadou Lamine Massaly reçoit un terrain de Macky Sall et le clashe », publié par leral.net, le Jeudi 12 Juillet 2018 à 13:16, la Direction de la Publication de leral.net, en toute éthique et déontologie, présente ses plates et sincères excuses à Mamadou Lamine Massaly du PDS pour cette information infondée et inexistante.



Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Juillet 2018 à 11:55 | | 3 commentaire(s)|

Le journalisme n’étant pas une science exacte, le journaliste peut parfois être manipulé et être trompé de bonne foi dans le collecte, le traitement, la vérification et le recoupement des informations et ça été le cas pour cette information relative à Mamadou Lamine Massaly, à propos d’un prétendu terrain que lui aurait donné le Président Macky Sall, en guise de dédommagement, pour avoir vu sa maison sise à Mbour 4 à Thiès, être démolie par des bulldozers envoyés par la Soprim.



En vérité, leral.net a été trompé de bonne foi par une source de mauvaise foi, avec une appréciation approximative de la simulation de deux noms quasi identiques. Or, le Massaly en question à propos de ce terrain, n’habite pas Thiès et n’est nullement pas le bouillant, Mamadou Lamine Massaly du PDS.



En toute humilité et loin de tout orgueil déplacé et une volonté de nuire à autrui, la Direction de Leral.net présente encore une fois ses excuses à Mamadou Lamine Massaly, tout en saluant son dévouement et sa fidélité affirmés derrière le Parti démocratique sénégalais (PDS) et son père spirituel, Abdoulaye Wade, depuis sa tendre jeunesse.



La Direction de publication

