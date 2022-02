Notto Diobass: Installé, le nouveau maire, Alioune Sarr en mode priorités et projets Alioune Sarr, Ministre du Tourisme et des Transports aériens ainsi que les 60 membres du Conseil municipal de Notto Diobass, ont été installés dans leurs fonctions, ce Jeudi 10 février 2022, par le sous-préfet de Notto, M. Babacar Diagne.

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Février 2022 à 06:06 | | 0 commentaire(s)|

Le premier magistrat de la commune de Notto a tenu à adresser ses remerciements à l’ensemble des populations du Diobass, qui lui ont encore une fois renouvelé leur confiance à la tête de l’institution municipale.



S'adressant aux membres du Conseil qui viennent d'être installés, Alioune Sarr a invité ses équipes à s'unir comme un seul homme, sans esprit partisan et à s'approprier le programme de développement de la commune à dérouler dans les 5 ans à venir, pour l'intérêt exclusif de la commune de Notto Diobass et de ses populations.



Pour rappel, c’est au terme d’un scrutin âprement discuté, qu'Alioune Sarr, tête de liste de la coalition BBY a remporté l’élection dans la commune et a permis à la coalition gagnante Benno Bokk Yakaar, de s’adjuger 42 des 60 conseillers de la municipalité, une majorité confortable pour conduire les destinées de la commune de Notto Diobass.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook