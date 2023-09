Nourriture et boissons irlandaises dans le monde: L'Irish food Board organise une mission commercial au Sénégal Bord Bia, l'Irish Food Board chargé de promouvoir la nourriture et les boissons irlandaises dans le monde, s'est rendu au Sénégal dans le cadre de la mission commerciale du gouvernement irlandais en Afrique de l'Ouest.

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Septembre 2023 à 15:10 | | 0 commentaire(s)|

La mission commerciale a été organisée pour tirer partie du succès de l'exportation de produits laitiers, de fruits de mer et de boissons irlandais vers l'Afrique de l'Ouest, en particulier vers le Sénégal, qui représente 16 %.



La partie sénégalaise de la mission commerciale à Dakar a vu la délégation accueillir plusieurs agences, dont le Programme alimentaire mondial, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et le Fonds international de développement agricole.



L'événement a également réuni l'ambassadeur d'Irlande au Sénégal, Derek Hannon, et le PDG de Bord Bia, Jim O'Toole, dans des engagements exécutifs et commerciaux avec des représentants du gouvernement et des entreprises irlandaises. Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Marine, Charlie McConalogue T.D. a déclaré : « Les exportations de marques irlandaises d'aliments et de boissons vers l'Afrique ont été évaluées à 1,1 milliard d'euros en 2022.



Le Sénégal étant un marché clé en Afrique, le gouvernement irlandais a lancé notre première mission commerciale au Sénégal pour développer de nouvelles relations clients en favorisant les engagements commerciaux entre les entreprises locales et internationales. Sustainable Food Systems Ireland (SFSI) a participé à la mission commerciale pour partager l'expertise agroalimentaire de base de l'Irlande avec les Sénégalais dans le but de les aider à construire des chaînes de valeur durables, sûres et efficaces dans l'agriculture et l'alimentation. Au Kenya, le SFSI a des projets en cours axés sur une production laitière durable. Ce projet vise à créer un programme de sélection pour la rentabilité agricole en utilisant des fourrages améliorés, en démontrant des systèmes basés sur le fourrage et en favorisant le transfert d'informations.



Cet engagement avec le SFSI présente plusieurs domaines d'intérêt pour le Sénégal, notamment la transformation des systèmes alimentaires, le développement des chaînes de valeur et les systèmes des petits exploitants. Le PDG de Bord Bia, Jim O'Toole, a déclaré : « Nous sommes confiants dans les bénéfices que cette mission commerciale apportera, non seulement aux produits irlandais, mais également au Sénégal, notamment en ce qui concerne le secteur agricole. »



A retenir, Bord Bia est une agence d'État irlandaise dont le but est de promouvoir les ventes de produits alimentaires et horticoles irlandais en Irlande et à l'étranger. Bord Bia travaille pour les petits producteurs en promouvant et certifiant les marchés de producteurs, et pour les plus gros producteurs en proposant des services de marketing international.









Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook