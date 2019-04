Nouveau Gouvernement: La réaction de Moustapha Diakhaté

Le jeu de chaises musicales se poursuit. Après le gouvernement, le chef de l’Etat a commencé à renouveler son cabinet. En effet, après la nomination de l’ancien ministre des Forces Armées, Dr Augustin Tine, au poste de Directeur de cabinet du président de la République, un autre ancien membre du gouvernement est parachuté au Palais, en l’occurrence Mame Mbaye Niang. Il remplace Moustapha Diakhaté qui était jusque là, chef de cabinet du président de la République.



Ce dernier n’a pas tardé d’ailleurs à réagir après son remplacement. Moustapha Diakhaté a tenu à remercier le Président Macky Sall pour l'avoir «honoré d'être à ses côtés et permis de consacrer sept ans de sa vie au service de la République». Il lui en sera reconnaissant «éternellement». L’ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar (Bby) n’a pas manqué de présenter également ses hommages à sa sœur et amie, la Première dame, Marième Faye Sall.











