Nouveau braquage à Touba : une station service attaquée, plus de 3 millions emportés Un nouveau braquage a eu lieu, hier nuit à Touba. Une bande d'individus armés à bord d’un 4X4, ont attaqué une station service au quartier Baye Lahat. Les braqueurs lourdement armés ont ouvert le feu, usant de machettes, entre autres, pour casser les vitres de la station, avant de s’emparer du coffre-fort qui comportait plus de 3 millions de francs CFA, selon la RFM.

