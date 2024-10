Nouveau classement « Business Ready » : «Le Sénégal n’a en aucun cas été exclu par la Banque mondiale », informe l’Apix

« Contrairement aux récentes informations diffusées par certains médias, le Sénégal n’a en aucun cas été exclu par la Banque mondiale de son classement «Business Ready » (B-Ready) », fait savoir l’Apix qui juge essentiel de rétablir la vérité des faits.



L’Apix informe que la Banque mondiale a lancé un nouveau baromètre de l’environnement des affaires intitulé «Business Ready », qui remplace l'ancienne notation Doing Business. Dans la lignée de Doing Business, explique l’Apix, cet outil évalue et compare l’environnement des affaires à travers différents pays dans le monde. Cette nouvelle notation vise à favoriser l'investissement privé, à créer des emplois et à améliorer la productivité des économies.



«La première édition de cet outil d’évaluation ne couvre actuellement que 50 économies sélectionnées dans le cadre d’une phase pilote. Le Sénégal n’est donc pas «concerné », pour cette édition, ce qui est normal puisque l’outil sera progressivement élargi », renseigne l’Apix. Elle soutient que d’ici 2026, le classement Business Ready inclura près de 180 économies dont le Sénégal (50 économies pour l’édition 2023-2024 ; 120 économies pour l’édition 2024-2025 ; et 180 économies pour l’édition2025- 2026), y compris le Sénégal.



Selon l’Apix ce processus progressif permet d’ajuster les méthodes d’analyse afin de garantir que les résultats finaux seront fiables et pertinents. En effet, renseigne l’Apix, la Banque mondiale a souligné l’importance de ce déploiement par étapes, en tenant compte des retours d’expérience des pays inclus.



«Il est donc inexact de parler d’une quelconque exclusion du Sénégal. Le classement Business Ready évoluera pour inclure de nouvelles économies et affiner ses méthodes. Le climat des affaires au Sénégal fait l’objet d’une attention continue, et le pays reste un acteur majeur dans les discussions autour des réformes économiques mondiales », a indiqué l’Apix.



Adou Faye





Source : L'Agence pour la promotion des investissements et grands travaux (Apix) a dans un communiqué répondu à ceux qui pensent que le Sénégal a été exclu du classement « Business Ready » de la Banque mondiale.

