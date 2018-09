Nouveau clip de Mustafa Naham (NAHAM TRIO "SOPEKOU")

Mustafa Naham a la musique dans le sang. Il est le fils qui reprenait avec brio les morceaux qu’il entendait à la radio, l’enfant qui séchait les cours pour aller écouter ses morceaux préférés, l’adolescent qui écrivait ses chansons dans le fond de la classe. Inspiré par ceux qu’il appelle les cinq majeurs ; Omar Pene, Baaba Maal, Ismaël Lô, Thionne Seck et Youssou Ndour, il compose, la guitare en bandoulière, ses premières chansons. Sans jamais perdre le fil de ses études, il enchaîne les rencontres et collaborations.



Jouant d’abord par passion, puis pour des amis, il devient mélomane pratiquant. Assistant administratif jusqu’en 2014, à l’Université de Bambey, il défend les causes des étudiants, les sensibilise sur la recherche de solutions concertées à leurs problèmes, sur la valeur d’une citoyenneté agissante. Il est d’ailleurs l’instigateur du Campus Tour du Sénégal, événement destiné à sensibiliser les étudiants sur la valeur de l’université.



Lauréat 2013 du prix Visa pour la Création de l’Institut français, il sort cette même année son premier album intitulé « Guidelam » (mon amour) sous le label « Les Enchanteurs ». Auréolé de superbes concerts à Paris et, à Dakar, cet artiste engagé est à l'affiche du prochain film, AMIN du réalisateur Français Philippe Faucon