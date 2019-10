Nouveau coup dur pour le rappeur Travis Scott: il se blesse au genou droit en plein concert ! Le 12 octobre dernier, le rappeur américain Travis Scott, une des têtes d’affiche de la première journée du festival Rolling Loud à New-York, s'est blessé sur scène en plein concert. Comme le malheur ne vient jamais seul, cette blessure ne fait que renforcer la douleur de l'artiste qui se remet déjà difficilement de sa désunion avec Kylie Jenner.

En voulant offrir à ses fans un spectacle inédit festival Rolling Loud à New-York, le rappeur a eu mal à retomber après un saut et se serait blessé au genou droit. lors de son interprétation du morceau " Butterfly Effect ".



Cette déchirure vient s'ajouter à une autre mauvaise nouvelle, car il ne s'est pas encore remis de sa séparation avec Kylie Jenner.



Malgré sa blessure sur scène, le rappeur s'est pourtant efforcer à tenir sa promesse en terminant son show.



Quant à sa désunion avec Kylie Jenner, une source a confié à "People" que le couple n'était plus du tout sur la même longueur d'ondes quand il s'agissait de réfléchir à l'avenir.

