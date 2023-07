Nouveau feuilleton Ousmane Sonko-Etat du Sénégal : Vers un lundi de tous les dangers Placé en position de garde-à-vue après son arrestation, vendredi dernier, pour «vol de portable avec violence et appel à l’insurrection », Ousmane Sonko est présenté au Doyen des juges d’instruction ce jour, lundi 31 juillet, suite à un retour de parquet. Poursuivi par le Parquet pour sept chefs d’inculpation, le leader de Pastef-Les Patriotes, sera auditionné par le juge Oumar Maham Diallo, pour une éventuelle inculpation et un placement sous mandat de dépôt. Sauf tsunami propre à Dame justice.

Le bras de fer entre le pouvoir en place, via la justice et Ousmane Sonko de Pastef-Les Patriotes, membre ou leader de la coalition de l’opposition Yewwi Askan wi, c’est selon, est encore reparti pour un autre tour. Et pour cause, alors que l’affaire « Sweet Beauty » qui lui avait valu une condamnation à deux ans de prison ferme pour…corruption de la jeunesse et non aux motifs de « viol et menaces de mort », était presque à l’angle mort, voilà qu’un nouveau feuilleton est ouvert par le maître des poursuites.



Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor, a été arrêté à son domicile, vendredi dernier et placé en garde-à-vue, pour « vol de téléphone et appel à l’insurrection ». Et cela, quelques jours seulement après la levée des barrières policières érigées devant son domicile, un blocus long de cinquante-cinq jours.



Dans la foulée de l’arrestation, le procureur de la République s’est fendu d’un communiqué, pour donner les raisons pour lesquelles Ousmane Sonko a été interpellé. Le chef du parquet accusait alors l’opposant d’avoir « volé avec violence le portable d’une femme gendarme et d’avoir appelé le peuple, par un message subversif divulgué sur les réseaux sociaux, à se tenir prêt ».



A l’écoute du juge d’instruction



Annoncé pour faire face au juge d’instruction, samedi, en fin d’après-midi, le leader de Pastef sera finalement auditionné ce lundi 31 juillet 2023, selon des sources concordantes. Reste maintenant à savoir si son éventuelle inculpation et un placement sous mandat de dépôt ne vont pas déclencher le feu aux poudres ? Surtout quand on se rappelle les évènements de mars 2021 et juin 2023, qui ont dégénéré en émeutes urbaines, partout dans le Sénégal.













