Nouveau gouvernement : Les Fatickois encore déçus par Macky Sall C’est la surprise et la déception ce dimanche à Fatick. En effet, les populations qui s’attendaient de voir des fils de Fatick dans l’attelage gouvernemental sont déçues et se sentent trahies par le président Sall qui est pourtant le maire honoraire de la cité de Mame Mindiss.

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Novembre 2020 à 08:23

Pour les membres du mouvement «Takhawou Fatick» le président Macky Sall continue de se jouer des populations de sa ville natale. A les en croire, le chef de l’Etat sait bien que l’expertise dont il a besoin est trouvable dans le Sine.



D’après Ousmane Diop, membre dudit mouvement, les responsables politiques de Fatick ont assez prouvé au chef de l’Etat leur loyauté, mais ils attendent en vain le retour de l’ascenseur. En définitive, il pense que le président Macky traite avec mépris les fatickois, nous dit « L’As ».



Dans la même veine, Saliou Fall, lui aussi, trouve incompréhensible qu’un responsable comme Birame Faye ne soit pas dans le gouvernement.



