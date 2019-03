Nouveau gouvernement : Macky Sall annonce des changements pour…

Après le gouvernement, le Président Macky Sall a rencontré hier, les membres de son cabinet autour d’un déjeuner, organisé à la Salle des banquets du palais de la République.



Le chef de l’Etat profité de ce moment de détente avec ses collaborateurs pour faire une confidence sur le prochain gouvernement attendu, le 6 avril prochain. «Je vais procéder à des changements pour répondre, aux mieux, aux aspirations des populations. C’est un quinquennat plein de défis qui nous attend », a-t-il dit, d’après Libération.



L'Observateur note que le Président Sall a rendu hommage à certains de ses collaborateurs dont certains sont susceptibles de ne plus faire partie de son cabinet. « Même si on ne sera plus au poste, c’est un honneur d’avoir servi son pays à la Présidence de la République. Les titres sont déjà dans les Cv », a-t-il ajouté.















