Nouveau gouvernement : Me Ousmane Sèye marque son désaccord La constitution du nouveau gouvernement n’a pas fait que des heureux. Me Ousmane Sèye, coordonnateur de la Coalition pour l'émergence (Cpe), n’apprécie pas du tout que sa formation ne soit pas représentée dans le nouvel attelage.

"C'est malheureux que la Cpe, qui s'est battue avec le gouvernement, ne soit pas représentée", a indiqué Me Ousmane Sèye, par ailleurs coordonnateur du pool d’avocats de l’Etat dans Libération. "C'est toujours le Ps, l'Afp et le Pit qui sont représentés, depuis 2012, dans les gouvernements de Macky Sall", a-t-il ajouté.



