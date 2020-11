Nouveau gouvernement: Révélations inédites sur le limogeage d'Aly Ngouille Ndiaye

C'est l'opération déballage après le limogeage d'Aly Ngouille Ndiaye du ministère de l'Intérieur.



Selon ses proches, Macky Sall n'a jamais proposé au maire de Linguère les postes de secrétaire général de la Présidence ou sde secrétaire général du gouvernement.



"On ne lui a rien proposé, ils n'ont qu'à assumer leur trahison", martèle un proche d'Aly Ngouille, dans des propos repris par L'AS.



Pis, il n'a jamais été informé de son départ du ministère de l'Intérieur alors que l'avant-veille du remaniement, Aly Ngouille Ndiaye était avec le chef de l'État.



Tout au long de leur discussion, Macky Sall n'a pas évoqué son avenir au sein du gouvernement.



La colère gronde autour de lui car ses partisans assimilent son limogeage comme une trahison.



Le journal révèle que Touba est très remonté contre le pouvoir et il y aurait une forte pression maraboutique pour le ramener dans la sphère étatique.



Serigne Bass Abdou Khadre serait mis à contribution pour apaiser la colère de Serigne Mountakha Mbacké.

