Nouveau gouvernement : Une seule date pour toutes les passations de service

La passation de service entre le désormais ex-Premier ministre Amadou Ba et son successeur, Sidiki Kaba, est prévue ce samedi à 11 heures au siège de la Primature.



Nommé mercredi, le désormais ancien ministre de l’Intérieur, a pris part à la composition du nouveau gouvernement, rendue publique ce vendredi. Il prend officiellement service ce samedi.



Quid des ministres ? Les Échos rapporte que toutes les passations de service sont prévus le même jour, c »est-à-dire le 11 mars 2024. C’est une décision prise par le nouveau chef du gouvernement. « Compte tenu des délais avec le scrutin du 24 mars, toutes les passations de pouvoir se feront le lundi 11 mars », a fait savoir Sidiki Kaba, lit-on dans Senenews.



Le nouveau PM a mis en place un gouvernement de trente-quatre ministres. ”C’est un gouvernement resserré, un gouvernement de missions d’action et d’urgence dans le contexte de la préparation dans les meilleures conditions de l’élection présidentielle du 24 mars”, a expliqué le Premier ministre dans une déclaration retransmise en direct sur la chaine de télévision publique