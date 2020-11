Nouveau gouvernement : le FRN se démarque et promet de faire face à la presse Le Front de Résistance National, (FRN), réagissant à propos des récents développements relatifs à la situation politique nationale, notamment le remaniement gouvernemental et les changements intervenus à la tête du Cese, a tenu à faire savoir à l'Opinion publique, tant nationale qu'internationale, qu’il a appris en même temps que tout le monde, à travers les médias, les mesures prises par le Président de la République, relativement aux événements sus indiqués.

Le Front de Résistance National, (FRN), a réagi suite à la situation politique nationale, notamment le remaniement gouvernemental et les changements intervenus à la tête du Cese. Selon le communiqué le FRN n'est en conséquence ni concerné, ni encore moins impliqué dans ces tractations.



« Ainsi, au regard de son Code de conduite ,tout en prenant acte et en respectant les prises de positions des uns et des autres, le Frn enregistre l'auto exclusion par la démission de fait de la part de ses membres qui se sont engagés, à son insu, dans ce processus d'intégration de la majorité présidentielle », indique le communiqué.



D’après son Coordonnateur Mouhamadou Moctar Sourang, c’est ainsi que le Front de Résistance National, informe l'opinion publique nationale et internationale qu'elle s'exprimera publiquement très prochainement pour préciser toute sa prise de position et décliner sa nouvelle feuille de route en vue des prochaines échéances.



« Le FRN lance un appel à toutes organisations démocratiques ,partis politiques et personnalités indépendantes de l’opposition , à s’unir pour abréger les souffrances des populations », conclut le communiqué.



