Nouveau guide des Thiantacounes : Youssou Ndour rend visite à Serigne Saliou Thioune Le chanteur Youssou Ndour a rendu visite au nouveau guide des Thiantacounes, Serigne Saliou Thioune à son domicile de la cité Keur Gorgui, samedi, selon "L’Observateur".

« Vous saviez que j’allais venir parce que vous avez été témoin de beaucoup de choses entre le Cheikh et moi, vous savez l’estime que j’avais pour lui », a souligné le Pca du groupe Futurs médias. Et de poursuivre, « je devais être parmi les premiers à venir ici, suite à l’annonce du décès de votre père, mais j’étais absent du pays ».



Le lead vocal du Super Etoile a magnifié l’œuvre du Cheikh, avant d’être chaleureusement remercié par Serigne Saliou Thioune, pour son attachement à la famille du défunt guide des Thiantacounes.

