Nouveau-né abandonné à Keur Massar: La lycéenne M. N. déférée au parquet

Un nouveau-né qui a été abandonné par sa mère, a été sauvé de justesse à l’Unité 5 des Parcelles Assainies de Keur Massar.



Arrêtée, l’auteure, M. N., a reconnu sans ambages, les faits. La pensionnaire du lycée Plan Jaxaay a confié aux enquêteurs qu’elle a été engrossée par un élève. Après avoir accouché en catimini, la fille de 18 ans s’est débarrassée du nouveau-né. Poursuivie pour abandon d’un bébé dans un lieu solitaire et mise en danger de la vie d’autrui, M. N. a été déférée au parquet.



Pour rappel, à la suite de la découverte d’un nouveau-né en vie abandonné à Keur Massar, il n’a fallu que moins de 48 heures aux hommes du commissaire Youssoupha Thioub, pour mettre la main sur la mère du nourrisson. Il s’agit d’une pensionnaire du lycée Plan Jaxaay, âgée de moins de 20 ans. Après avoir retrouvé le nouveau-né vivant, mardi dernier, les policiers de Jaxaay ont entamé d’intenses investigations, en lançant une alerte au niveau des structures sanitaires et des « Badiénu gox ».



La mise en cause s’est rendue mercredi dernier à l’hôpital de Keur Massar, pour des soins post-partum. C’est sur ces entrefaites que le personnel médical a saisi le chef de service du commissariat de Jaxaay, lorsqu’il a constaté que la patiente est venue sans son nouveau-né.



Ainsi, M. N. a été cueillie par les limiers qui l’ont interrogée sur procès-verbal. Mise devant le fait accompli, elle a reconnu les faits. Le nouveau-né a été confié au service de pédiatrie de l’hôpital de Keur Massar, pour des examens médicaux et une garde provisoire, le temps que les services de l’AEMO (Action éducative en milieu ouvert), saisis, trouvent une structure d’accueil pour le nouveau-né.