Nouveau pôle touristique d'Abéné : Les populations disent non à la Sapco Les populations de Kafountine et d'Abéné s'opposent à la Sapco qui veut ériger dans la zone une station touristique s'étalant sur une assiette foncière de 602 ha, en face d'une bande maritime de 3,5 km de plages.

La Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco) a jeté son dévolu sur Kafountine et Abéné, un espace situé à 120 km de Ziguinchor et à 120 km de la Gambie. Elle y convoite 602 ha. Une superficie située sur la façade maritime qui s’étend sur 3,5 km de plages, dans le cadre d'un projet d'aménagement de la zone touristique intégrée.



Mais elle se heurte à l'approbation des populations qui s'y opposent farouchement. Ces dernières ne comprennent pas cette démarche, alors que la société promettait, en 2015, de financer des projets pour le développement du tourisme local, mais aussi de lutter contre l'érosion côtière.



Ensuite, les protestataires ignoraient que la Sapco convoitait une telle superficie. Alors que, du point de vue sociologique, l'on sait combien ces populations tiennent à leurs terres.



D'ailleurs, elles s'y activent, entre autres, dans les secteurs du tourisme et de l’agriculture. Impactées, elles pensent que c'est l'actuel maire David Diatta qui a validé le projet. Ce qui n'est pas le cas, d'après ce dernier. L'édile membre du Pastef note que le projet a été validé par l'équipe sortante dirigée par le maire Victor Diatta.



Ce dernier aurait signé ce projet présenté par la Sapco. “Le 8 octobre 2020, le conseil municipal, sous la houlette du maire sortant, Victor Diatta, a validé à l'unanimité”, souffle une source. Le projet est donc antérieur à l'élection de l'actuel maire



Le projet validé par l'ancien maire de Kafountine



Au-delà de l'opposition des villageois, il y a une aire marine protégée créée par le décret n°2004-1408 du 4 novembre 2004. Sur son site intérêt, la Sapco explique que l'État du Sénégal a voté une loi pour faire de la Casamance une zone touristique spéciale d’intérêt national permettant ainsi d’accorder une exonération fiscale et sociale pendant 10 ans à tout opérateur qui s’installera dans cette zone.



Ainsi, ayant bouclé l'étude du projet, elle fait déjà sa promotion, comme elle le fait pour d'autres de ce genre installés sur la Petite Côte, au centre du pays, au Sud, au Sud-Est et Nord, et au niveau du Cap-Vert.



“Le nouveau pôle touristique d'Abéné dispose du potentiel et des ressources pour cultiver l'image d'une offre touristique préservée, à l'écart de l'agitation et de la densité, pour un tourisme plus durable, tourné vers le bien-être et le ressourcement. Un positionnement complémentaire à celui aujourd'hui proposé au Cap-Skirring ou en Gambie voisine, positionnés sur le pur balnéaire”, soutient la Sapco.



Le coût estimatif du projet est de 47, 1 milliards F CFA pour les travaux d'aménagement du site ; 106, 7 milliards F CFA pour les autres composantes (hôtels, résidences, etc.) Le site bénéficie de trois aéroports à proximité et un aérodrome (projet) à même de drainer une clientèle variée



. “C'est un projet innovant conçu dans une démarche durable centrée sur la préservation du site naturel, l'emprunt des spécificités territoriales”, se défend la Sapco qui y prévoit des hôtels, des résidences haut de gamme, des commerces et des infrastructures sportives et de loisirs pour une destination touristique modern

