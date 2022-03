Nouveau pont de Foundiougne : L’infrastructure porte le nom de Nelson Mandela

Le chef de l’Etat soutient que c’est l’amitié entre les peuples d’Afrique qui l’a poussé à donner le nom de cette infrastructure à l’un des plus illustres fils du continent. «Ce pont de Foundougne mérite d’avoir un parrain à la hauteur de l’ouvrage. C’est pourquoi, considérant l’amitié entre les peuples d’Afrique, j’ai décidé de lui donner le nom à l’un des illustres fils du continent, le président Nelson Mandela », a déclaré le Chef de l’Etat. Revenant sur ce pont d’une longueur de 1600 mètres, le président sall a déclaré que Foundiougne, trait-d’union entre le Sine et le Saloum, mérite bien ce pont qui va enfin sortir les populations de l’isolement et des désagréments liés à la traversée du fleuve Saloum. C’est pourquoi, il explique avoir tenu à réaliser cette infrastructure tant «rêvée, tant désiré, depuis tant d’années ».



« Finies, les traversées pénibles. Désormais, les populations pourront traverser et voyager dans les meilleures conditions de confort et de sécurité », a ajouté le président de la République. Macky Sall de souligner que cet ouvrage entre dans le cadre du Plan Sénégal émergent (Pse) qui ambitionne de construire des infrastructures modernes partout dans le pays pour la libre circulation des personnes et de leurs biens. Selon lui, c’est le seul moyen de désenclaver et de moderniser nos terroirs. M ; Sall de dire que le pont permettra également l’essor économique du département de Foundiougne en réduisant les inégalités territoriales. « C’est cela aussi l’équité territoriale, c’est cela le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous. En corrigeant les déséquilibres longtemps figés, nous stimulons l’économie des terroirs en leur offrant de nouvelles opportunités de créer, de produire et d’agir et d’interagir pour mieux contribuer à l’œuvre du développement national. Et c’est tout le sens du pont de Foundiougne dans sa vocation d’ouvrage de franchissement et de levier valorisant les potentialités économiques culturelles ou touristiques de toute la région de Fatick », a fait savoir le chef de l’Etat.



Par ailleurs, il a engagé les services de l’Etat concernés à veiller à l’application stricte des normes de traversée du pont, ainsi que son entretien et sa maintenance. Adou FAYE





