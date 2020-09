Nouveau président de la Boad : Serge Ekue reçu par Macky Sall et le ministre Amadou Hott

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Septembre 2020 à 10:36 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, leurs échanges ont porté sur les possibilités de financement de projets structurants du Plan d’actions prioritaires ajusté et accéléré de la deuxième phase du Pse, en cours de validation.



Selon la même source, le président Ekue a, par la suite, été reçu par Macky Sall, président de la République.



La Boad est un établissement public à caractère international. Elle a été créée par traité signé le 14 novembre 1973. C'est une institution spécialisée, commune aux huit États de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.



Elle a pour objet la lutte contre la pauvreté, la promotion du développement équilibré des États membres et la réalisation de l’intégration régionale. Son siège est établi à Lomé (Togo) mais elle dispose d’une Mission résidente dans chacun des sept autres États membres.



Au Sénégal, précise-t-on, la Boad a mobilisé depuis sa création un montant de plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Ces fonds ont permis de financer des projets du secteur public ainsi que des projets à caractère régionaux. Le portefeuille en cours du Groupe de la Banque au Sénégal est composé de 31 opérations.



La Boad accompagne le Sénégal dans plusieurs secteurs d’intervention à savoir l’énergie, avec le projet d’interconnexion Omvg ; l’éducation, avec le projet de résorption des abris provisoires par la construction de salles de classes ; les infrastructures, avec la construction de plusieurs routes dans le cadre de la Phase 2 du Programme prioritaire de désenclavement (Ppd2) ;l’assainissement, avec le Programme d’assainissement des villes du Sénégal et la Tranche d’urgence du programme d’aménagement intégré de la voierie et des réseaux divers du Pôle urbain de Diamniadio. Il y a également l’agriculture, avec la prise en charge de la réhabilitation et l’extension des périmètres irrigués villageois dans le département de Podor et la promotion du Partenariat rizicole dans le Delta.

Adou FAYE





Source : Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott a reçu ce 10 septembre, Serge Ekue, nouveau président de la Banque ouest-africaine de développement (Boad).Source : https://www.lejecos.com/Nouveau-president-de-la-Bo...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos