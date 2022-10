Nouveau président du Tribunal des pairs : Ibrahima Souleymane Ndiaye remplace Eugenie Aw Réunis ce 12 octobre, les membres du Tribunal des pairs du Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie (Cored) ont choisi l’ancien directeur de la Télévision nationale, Ibrahima Souleymane Ndiaye, pour prendre la suite de Mme Eugenie Rokhaya Aw, décédée en juillet dernier.

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Octobre 2022

«A l’unanimit́é, tous les membres présents ont plébiscité Ibrahima Souleymane Ndiaye pour diriger le Tribunal jusqu’à fin septembre 2023, qui marque la fin du mandat de l’actuelle équipe», annonce le Cored dans un communiqué, relayé par Le Quotidien.



Il informe que le nouveau président du Tribunal des pairs est un diplôḿe du Cesti, ayant fait toute sa carrière à la Rts où il a gravi tous les échelons jusqu’au poste de directeur de la Télévision nationale. Organe indépendant et autonome, le Tribunal des pairs du Cored comprend douze membres et élit en son sein un président.



