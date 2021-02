Nouveaux rebondissements dans l'affaire Mbour 4

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Février 2021 à 09:54 | | 0 commentaire(s)|

L’affaire Mbour 4 extension, marquée récemment par de violentes manifestations suite à des opérations de démolition de constructions dites irrégulières, connaît de nouveaux rebondissements, avec beaucoup d’arrestations. Il s’agit de personnes impliquées dans la spéculation des parcelles lit-on dans les colonnes du journal L'As.



Et cette fois-ci, c’est la tête du collectif des propriétaires de parcelles à Mbour 4 extension, qui porte le combat de la régularisation depuis quelques années, qui risque d’être décimée. En effet, le vice-président Amadou Dia qui était allé répondre à une convocation de la brigade des recherches a été placé en garde à vue alors que le président du collectif, Souleymane Diémé dit Jules, est convoqué ce vendredi à la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation des Sols (DSCOS). Il en est de même pour Malang Badji dit Vieux Badji. A ce jour, il y a au total 8 arrestations dans le cadre de cette affaire.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos