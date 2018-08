Nouvel accident à Khombole : 1 mort, 17 blessés

Après l’accident survenu ce vendredi 17 août 2019 vers 21 heures à l’entrée de Khombole ayant occasionné un mort et trois blessés et celui de mardi dernier qui avait fait cinq (5) morts et 11 blessés, un autre accident de la circulation est survenu ce samedi 18 août 2018 matin vers 7 heures du matin, toujours à l’entrée de Khombole.



Un bus Tata est entré en collision avec un camion, à la sortie de la station Star oil. Une dame du nom de Ndèye Faye, née en 1970, y a laissé la vie, d’après des sources de IGFM.



Dix-sept (17 blessés) dont 4 graves ont été enregistrés par la gendarmerie. Les blessés ont été évacués par les sapeurs-pompiers à l’hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès et la défunte à la morgue.



Cette série d’accidents mortels, en une semaine, commence à délier les langues. L’on raconte qu’un djinn a élu domicile dans ce lieu et les Saltigués de la localité avaient prédit cette série macabre, recommandant d’immoler sur cet axe un bœuf noir.



Vrai ou faux ? En tout cas, ces accidents mortels commencent à en inquiéter plus d’un.



IGFM