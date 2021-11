Nouvel album : Découvrez l'hommage poignant de Youssou Ndour à Thione Seck Après une longue pause, Youssou Ndour fait son retour sur la scène musicale. La sortie de son nouvel album ’’mbalax » est prévu ce vendredi 12 novembre. Il comprend douze titres dont un qu’il a dédié à feu Thione Seck intitulé ’’Ballago Ndoumbé Yatma’’.



Pour rappel, c’est après le décès de ce dernier survenu le 14 mars 2021 qu’il avait décidé d’observer une pause musicale. « J’ai dit que je pouvais partir avant lui. Je suis sûr qu’il en aurait fait pareil pour moi. Cela a été un moment très difficile. J’ai voulu rendre hommage à Ballago, à travers lui d’autres personnes disparues, et qui me sont chères (dont) Joseph Koto, qui a mouillé le maillot. J’ai utilisé les mots qu’il (Thione Seck) a fait sonner durant son parcours. J’ai utilisé Faramareen », a expliqué Youssou Ndour.



« La musique, c’est ma passion »



L’artiste a convié les journalistes de la presse écrite à une séance d’écoute dans les locaux de Tfm, ce mercredi 10 novembre. Campant le décor avant l’arrivée de l’artiste à la fin de la séance d’écoute, son producteur et jeune frère, Bouba Ndour, a décrit une production « personnelle » de la star planétaire. Non seulement tous les titres sont de Youssou Ndour mais aussi il a écrit, alors qu’il était retranché chez lui, en pleine pandémie de Covid-19. « Je suis sur place, je ne prends pas l’avion, je ne donne pas de concert, cela donne plus de temps… C’est ma passion, c’est la musique, surtout mon expérience », a confié Youssou Ndour.



De huit, l’album est passé à douze titres



Dans le premier titre intitulé ’’Gagganti ko’’, l’auteur invite au « dépassement » pour éviter les drames au sein des couples. Dans ce titre, il est accompagné par Balla Diabaté, jeune frère de Sidiki Diabaté. D’où les sonorités maliennes. D’autres instrumentistes ont participé à l’album, apportant une « fraicheur musicale », a ajouté le producteur.



Autre message de l’auteur : « la solution, c’est de pardonner ». Youssou Ndour a fait aussi un clin d’œil à ses inconditionnels dans ’’Tatagal – Fans yi’’. Dans ’’Wax ju bari », il a rendu hommage à feu Ibra Kassé, qui l’a soutenu dans sa carrière. Par ailleurs, l’ambassadeur du Forum de l’eau, prévu à Dakar en mars 2022, s’est également exprimé, à travers ’’Ndox’’, l’eau en wolof.



Waññi ko, sigle issu de cet album, est sorti depuis juillet dernier.





