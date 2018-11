Nouvel album de Youssou Ndour : Prenez date, le 28 novembre vous serez servis et bien servis !

Cliquez-ici pour regarder plus de videos

C’est du lourd, du très lourd ! Dans 5 jours, précisément le 28 novembre 2018, Youssou Ndour, artiste interplanétaire, va sortir un nouvel album. Un album qui arrive un an après « Seeni Valeurs », sorti le 1 août 2017.



C’est une production de haute facture comme You sait en faire, avec des sonorités exquises de son très professionnel orchestre “le Super étoile”. Les mélomanes seront servis et bien servis !



Patience, il ne reste que 5 jours !