Nouvel attelage gouvernemental: Le Pds sans surprise, en prend acte Après plus de cinq jours sans gouvernement, alors que le Sénégal traverse une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent, le Président Macky Sall a finalement procédé à la formation d’un gouvernement. Le Parti démocratique sénégalais, sans surprise, en prend acte.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Novembre 2020 à 19:51 | | 0 commentaire(s)|

Le Parti démocratique Sénégalais, à travers un communiqué, considère que cette coalition politicienne, fruit de négociations secrètes, guidées par des intérêts personnels, est aux antipodes des préoccupations des compatriotes qui aspirent à des améliorations notables, notamment en matière de sécurité alimentaire, d’accès à l’école, à l’eau et, aux soins en ces temps de pandémie du coronavirus.



Au demeurant, en avouant publiquement, qu’il discutait depuis plusieurs mois, dans l’opacité la plus totale, avec Macky Sall, un membre de la nouvelle alliance présidentielle a fait la preuve que le dialogue politique national était une vaste tromperie, destinée à détourner l’attention des Sénégalais.



Constituée spécialement en vue d’imposer aux Sénégalais un éventuel troisième mandat, cette équipe de circonstance se résume en réalité à des marchandages politiciens et n’est assurément pas à la hauteur des immenses défis, auxquels le pays est confronté.



Ainsi, regrette cette formation politique, ce nouveau gouvernement n’est porteur d’aucune rupture avec la pratique du pouvoir du Président Macky Sall depuis 2012, qui n’est qu’une succession de scandales économiques et financiers, de reniements, de mensonges, de calculs politiques, de cynisme et de manipulation de l’opinion publique. « Cette gouvernance clanique et sans éthique ne fait que renforcer le sentiment de rejet de la classe politique comme en atteste la forte déception manifestée par des millions de Sénégalais après l'annonce de la composition du nouvel attelage gouvernemental », constate-t-on.



A cet égard, le Pds tient à rappeler au Chef de l’Etat et à sa coalition, que les priorités pour les Sénégalaises et les Sénégalais sont, notamment, le respect des engagements du Président vis-à-vis du peuple sénégalais quant à une justice indépendante et équitable pour tous, le respect des droits et libertés de tous les Sénégalais, sans exception ; une lutte sérieuse contre la mauvaise gouvernance que le Sénégal connaît depuis le début de la deuxième alternance et qui se manifeste à travers une déperdition budgétaire sans précédent, des détournements de deniers publics à une échelle industrielle, des marchés fictifs, des surfacturations et surtout, un affaiblissement dangereux et inacceptable des corps de contrôle de l’Etat ; une transparence dans la gestion du processus électoral et un respect des droits de l’ensemble des acteurs politiques.



Mais aussi, une bonne prise en charge des préoccupations sociales et économiques des Sénégalais; un arrêt immédiat de la violation des lois du pays, du népotisme et du partage indécent du patrimoine foncier, immobilier et matériel et des deniers publics de notre pays au profit de quelques privilégiés du régime BBY; l’accès aux soins de santé, au logement, à l’emploi décent et une réduction importante de la cherté de la vie et une prise en charge réelle et efficace de la question de l’émigration clandestine qui décime dangereusement la valeureuse jeunesse.



Pour une prise en charge efficace de ces aspirations légitimes, le Parti démocratique sénégalais, fidèle à sa vocation de rassembleur, tend la main à tous les compatriotes préoccupés par la situation désastreuse du pays et ayant pour seule ambition, de se mettre au service du Sénégal pour rendre la fierté et l’espoir à la jeunesse en général. Plus spécifiquement, aux jeunes compatriotes qui, en cherchant à échapper à la misère, sous le regard coupable et indifférent des autorités actuelles du pays, courent le risque de finir au fond de l’océan ou dans l’esclavage.



Cet appel s’adresse également à tous les patriotes soucieux de la restauration de la démocratie, du respect, de la défense et de la promotion des libertés. Le Pda les invite à le rejoindre dans un large front commun pour faire face aux dérives incessantes et intolérables du régime et pour que le fichier électoral, le code électoral et ses textes subséquents, garantissent le plein exercice de la démocratie.



Par ailleurs, le Pds relève la nomination au Ministère de l’Intérieur d’un magistrat aux ordres, qui a abandonné depuis longtemps tout sens du devoir d’impartialité.



En tout état de cause, le Pds continuera de mener le combat pour une structure neutre et indépendante, chargée d’organiser les élections.



Enfin, dans la perspective des prochaines échéances électorales, le Parti exhorte tous les militants et sympathisants, à s’impliquer activement dans les opérations de placement des cartes, afin de renforcer l’assise de cette formation sur l’ensemble du territoire et dans la diaspora.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos