Nouvel objectif de financement climatique : comment les pays en développement peuvent-ils en bénéficier ?

Les délibérations sur un nouvel objectif collectif quantifié (NCQG) pour le financement du climat devraient s'achever lors de la conférence des Nations unies sur le changement climatique



Ce nouvel objectif vise à accroître les financements consacrés au climat par les pays développés aux pays en développement, bien au-delà de l'objectif actuel de 100 milliards de dollars par an.



Mais il faut plus que des chiffres pour répondre à l'évolution des besoins et des priorités des pays en développement, prévient ONU commerce et développement (CNUCED) dans un nouveau



Il est tout aussi essentiel d'améliorer la qualité du financement, de le rendre plus transparent et plus accessible, tout en respectant le principe



Pour quantifier l'objectif, il faut avant tout disposer d'une estimation factuelle de l'ampleur des investissements nécessaires pour réaliser les trois principales composantes de l'action climatique - l'atténuation, l'adaptation et la gestion des pertes et des dommages - dans les pays en développement.



Selon les projections modélisées à l'aide du les pays en développement auraient besoin d'environ 1.100 milliards de dollars de financement pour le climat à partir de 2025 et de quelque 1.800 milliards de dollars d'ici à 2030.



Dans le meilleur des cas - avec des réformes de la gouvernance économique mondiale et des efforts de coordination multilatérale en place - les pays développés financeraient au moins trois quarts des investissements climatiques nécessaires à leurs homologues en développement.



En conséquence, le nouvel objectif de contribution au financement de la lutte contre le changement climatique pour les économies développées serait de 890 milliards de dollars à partir de 2025 et de 1.460 milliards de dollars d'ici à 2030.

Cela correspondrait à environ 1,4 % du PIB des pays développés à partir de 2025 et à une augmentation considérable par rapport à l'engagement annuel actuel de 100 milliards de dollars.



En bref, un financement climatique de qualité devrait favoriser une croissance résiliente au climat, conformément aux objectifs mondiaux énoncés dans



À cette fin, la CNUCED recommande des principes clés qui peuvent aider à orienter les discussions et à intégrer des éléments concrets dans l'accord final qui sera conclu lors de la COP29.



Elle affirme que le nouvel objectif de financement de la lutte contre le changement climatique doit être fermement ancré dans la réponse aux besoins quantitatifs et qualitatifs des pays en développement.



Les objectifs de contribution devraient être basés sur une approche équitable de partage des efforts entre les pays développés, par exemple en utilisant un objectif de part du PIB comme pour l'aide publique au développement, ce qui permet une compréhension collective de la répartition des responsabilités et encourage ainsi la responsabilisation et la prévisibilité.



Au lieu d'aggraver le fardeau de la dette, le nouveau régime de financement devrait contribuer à élargir la marge de manœuvre budgétaire des pays en développement pour mettre en œuvre les plans d'action nationaux sur le climat. Cela signifie une plus grande proportion de subventions et de financements hautement concessionnels, à l'inverse de la tendance actuelle où la plupart des financements pour le climat sont accordés sous forme de prêts et une faible proportion sous forme de subventions.



« Si les pays en développement deviennent de plus en plus endettés, s'ils sont freinés par de longues procédures de demande ou s'ils n'ont pas accès à des financements appropriés pour répondre aux priorités climatiques, le NCQG n'aura pas fait grand-chose pour combler les lacunes de l'engagement de 100 milliards de dollars », note le rapport.



En outre, le rapport d’ONU commerce et développement souligne que l'amélioration de l'impact du financement de la lutte contre le changement climatique passe par une réforme de la gouvernance économique mondiale au sens large, y compris de l'architecture financière internationale.



Les efforts dans ce sens seront essentiels pour débloquer des sources de financement supplémentaires, s'attaquer aux inégalités systémiques auxquelles sont confrontés les pays en développement et maximiser l'efficacité et les avantages pour le développement des futurs flux financiers liés au climat.

