Nouvelle Directrice générale de la Bicis : Ndèye Coumba Aw décline ses ambitions

Je vais être la première femme à diriger la Bicis qui a 60 ans. C’est une première. Le challenge, il est important et c’est passionnant pour moi, pour avoir passé 18 ans à la Bicis, sortir et revenir. J’ai eu d’autres expériences qui me permettront aujourd’hui. J’ai des expériences acquises au niveau de la Bicis et le groupe BNP Paribas. On sait que le groupe a eu à former la plupart des dirigeants de la place.



J’ai eu des expériences et j’ai cherché d’autres expériences pour compléter. Je pense qu’avec ça, je pourrais être à la hauteur des ambitions du nouvel actionnaire

Notre slogan, le focus client, on va pratiquer ça. Je pense que les gens doivent accueillir les clients dans un cadre correct. Les gestionnaires doivent être bien formés et tout le monde doit jouer son rôle : être proche du client, proposer des produits, être réactifs par rapport à ce que font les concurrents, avoir une certaine agilité et pouvoir impulser

Aujourd’hui, l’ambition, c’est aussi de reconquérir les clients qu’on a perdus, maintenir nos clients existants et de pouvoir chercher d’autres qu’on n’avait pas