Nouvelle Série Les Rebelles : la nouvelle facette de ceux qui sèment l’instabilité en Casamance

A la faveur d’un remaniement ministériel, Moïse Adjodjena Badji, jeune politicien prometteur est promu au poste très convoité de Chef de Cabinet du Président de la République.

Ce jeune dandy, insouciant, qui croque la vie à pleines dents va vite se faire des ennemis et se retrouver ainsi au cœur d’un complot au plus haut sommet de l’Etat, dont le but est de créer l’instabilité en Casamance afin de servir des intérêts privés.