Nouvelle accusation contre Aliou Sall: la mairie de Guédiawaye aurait été vendue à Auchan pour 1 milliard Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, le maire de Guédiawaye, Aliou Sall est accusé d'avance d'avoir vendu la mairie de Guédiawaye à Auchan à un milliard FCfa. C’est en tout ce que rapportent Direct News et L'Exclusif. Selon les deux canards, le 1er adjoint du maire, Ablaye Mbaye, affirme qu’il s'agit de location, expliquant qu’il est difficile de gérer deux bâtiments avec toutes les charges y afférant, non sans rappeler que le maire construit depuis 4 ans, un bâtiment qui devrait abriter la mairie de Guédiawaye. Toutefois, des conseillers municipaux, dont Babacar Mbaye Ngaraaf, démentent ces affirmations et soutiennent qu'il n'y a jamais eu de délibération relative à ce dossier.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Février 2020 à 08:52 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos