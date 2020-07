Nouvelle alerte santé : très utile pour déboucher les vaisseaux sanguins, l’héparine introuvable sur le marché sénégalais ! Considérée comme un médicament très important qui est utilisé dans un contexte d’urgence pour déboucher les vaisseaux sanguins (artères et veines) bouchés par des caillots (thrombose artérielle ou veineuse), l’héparine est introuvable en ce moment au Sénégal.

L’héparine est utilisée soit seule, soit après une intervention chirurgicale. Mais selon des sources bien autorisées, ce médicament est en rupture depuis quelques semaines, alertent nos confrères du journal « L’As ».



« Nous utilisons des alternatives qui, elles aussi, sont difficiles à trouver. Les médecins utilisent ce dont ils disposent et attendent de voir ce qui se passe », se désole un de leurs interlocuteurs.



Voulant en savoir plus, un tour effectué dans quelques officines leur a permis de constater de visu, la pénurie de ce médicament qui est en rupture depuis quelques semaines. Sous l’anonymat, un gérant de pharmacie témoigne :



« Beaucoup de personnes sont venues demander ce médicament, mais il est introuvable et l’on ne sait pas la raison ». L’héparine, explique leur interlocuteur, est utilisée dans le traitement des maladies des vaisseaux sanguins comme l’ischémie aigue.



« L’ischémie aigue d’un membre est définie par une interruption brutale du flux sanguin artériel dans un membre, entraînant une hypoxie (insuffisance d’oxygène) dans les tissus pour assurer les fonctions corporelles. Véritable urgence médicale, elle peut conduire à l’amputation voire le décès du patient si elle n’est pas prise à temps », prévient-il



