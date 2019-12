Nouvelle arrestation : le combat Ama Baldé-Modou Lô fait tomber Luc Nicolaï Luc Nicolaï a été arrêté, hier jeudi, par la brigade de la gendarmerie de Thiès, exécutant ainsi un mandat d'arrêt contre le promoteur, qui avait été émis au mois de juillet dernier, par la Cour suprême.

Vendredi 20 Décembre 2019

Mais selon plusieurs sources, l’annonce de l’affiche entre Modou Lo et Amada Baldé qu’il vient de monter pour des centaines de millions a précipité sa mise aux arrêts. Condamné à 5 ans de prison dont 2 ferme dans l’affaire de la drogue du Lamanthin Beach, pour détention de drogue, association de malfaiteurs et complicité de tentative d’extorsion de fonds, la Cour Suprême avait, en effet, confirmé la décision de la Cour d’Appel de Saint-Louis. Le promoteur avait été également condamné, avec ses co-accusés, à payer solidairement la somme de 300 millions FCFA à Bertrand Touly

Ses avocats sont attendus à Thiès pour une première audition.



