Nouvelle désillusion des clubs sénégalais en coupe d’Afrique : "Il y a une anomalie dans le football sénégalais", déplore Mady Touré

Ainsi, Génération Foot, à l'occasion de son match retour contre Hafia comptant pour le premier tour préliminaire de la Ligue des Champions, dimanche, n'a pas été capable de conserver son avantage d’un but après avoir réussi à renverser la vapeur (1-0; 2-1). Alors que les partenaires d’Amara Diouf se dirigeaient vers une qualification pour le second tour, le capitaine du club Guinéen s’est précipité pour envoyer un missile dans la lucarne de Serigne Diouf à quelques secondes de la fin du temps réglementaire, éliminant ainsi les champions du Sénégal en titre.



Bien qu’ayant pas perdu une seule rencontre de sa double confrontation contre Hafia, Génération Foot a été éliminée sur la pelouse de Lat Dior de Thies après un nul (2-2). Un résultat pas favorable pour le club de Mady Touré qui avait enregistré un nul et vierge lors de l’acte 1 en Guinée.



Une nouvelle désillusion pour le football local sénégalais qui n’a pas eu le temps de digérer l’élimination de Casa Sports en Coupe CAF par Etoile Filante de Ouagadougou (1-1;0-0).



Mady Touré, le Patron de Génération Foot, a évoqué les raisons qui, selon lui, expliquent le plafond de verre africain que les clubs sénégalais ne parviennent pas à briser. «Nous avons besoin d'une bonne organisation. Le championnat s'est terminé il n'y a pas longtemps. Et nous n’avons rien pu faire que d’enchaîner. Nous n'avons même pas le temps de recruter. Il faut donc harmoniser notre championnat. Il va falloir s'asseoir autour de la table pour parler du déroulement du championnat. Essayons au moins de commencer en octobre et de terminer entre mai et juin, afin que les équipes qualifiées pour les ligues africaines puissent se préparer en conséquence. De cette façon, personne n’aura d’excuses », déclare Mady Toure



Il pense que la meilleure façon de s’imposer en Afrique est sans de doute de parvenir à « conserver » nos meilleurs joueurs.«Aujourd'hui, il y a des résultats au niveau international avec les équipes nationales, mais il y a toujours des problèmes à chaque fois que nos équipes locales participent à des tournois africains. Nous devons désormais être capables de repérer les problèmes afin de pouvoir rivaliser avec les autres. Il faudra aussi trouver des moyens de conserver nos joueurs, qu'ils puissent bénéficier des subventions.



Par exemple, aucun joueur ne renoncera à notre opportunité salariale de 3 millions de francs au Maroc pour rester au Sénégal avec un salaire entre 200 à 400 milles de nos francs. Nous devons pouvoir payer nos joueurs entre trois et quatre millions. C'est notre plus gros problème.



Par exemple à Génération Foot on a perdu 22 joueurs, bien sûr c'est un grenier car ici c'est la formation, mais peut-être que si on gardait deux ou trois joueurs on pouvait faire mieux contre Hafia. Il faut avoir le courage de le dire. Il y a une anomalie dans le football sénégalais. Et c'est l'occasion de lancer un appel auprès du gouvernement. Le football est devenu une économie pour d’autres pays, si cela n’est pas arrivé à notre pays c’est parce que nous échouons quelque part.



Nous laissons nos joueurs partir et monnayer leurs talents ailleurs. Nous devrons travailler en conséquence pour cela. C'est un gros problème pour le football sénégalais. J'étais convaincu que Casa Sports et Génération Foot passeraient au deuxième tour, mais nous accepterons le résultat", ajoute le patron de l’académie sénégalaise, visiblement dévasté par l’élimination de son équipe.

