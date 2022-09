Nouvelle destination des exportations de l’Argentine en Afrique : Dakar, un corridor ciblé par le Gouvernement de Buenos Aires Le Sénégal pourrait devenir un acteur clé pour permettre aux entreprises argentines d’exporter leurs produits vers l’Afrique de l’Ouest. En raison de son potentiel logistique, Dakar pourrait fonctionner comme une porte d’entrée vers un marché de plus de 1 milliard d’habitants.

La semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, a pris part à une réunion de travail public-privé avec des hommes d’affaires argentins et sénégalais.



De l’échange, il ressort qu’il existe des opportunités réelles pour augmenter les exportations de l’Argentine dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement, de la Biotechnologie, de l’industrie alimentaire, de la santé animale et du machinisme agricole.



Ces dirigeants d’entreprises ont également souligné leur intérêt à coopérer avec le Sénégal dans le cadre de son programme national intégré de développement de l’élevage. Un forum d’affaires devrait se tenir à Dakar avec une importan¬te délégation argentine.

