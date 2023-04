Nouvelle information sur son dossier : Bassirou Diomaye Faye inculpé et placé sous mandat de dépôt Du nouveau dans le dossier du Secretiare général de Pastef / Les Patriotes. Devant le 2e Cabinet, Bassirou Diomaye Faye a été inculpé et placé sous mandat de dépôt.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Avril 2023 à 19:28

Selon l’information partagée par son avocat Me Cheikh Koureyssi Bâ, il est accusé des chefs d'outrage à magistrat, diffamation et actes de nature à compromettre la paix publique.



Sur un autre dossier, l’activiste Assane Diouf de son côté, attend toujours la suite de son dossier…



