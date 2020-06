Nouvelle loi sur l'âge de la retraite: Les précisons de Ndiaga Ndiaye, inspecteur du Travail

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Juin 2020 à 13:32 | | 0 commentaire(s)|

L’Etat a pris la décision d’augmenter l’âge de la retraite de 60 à 65 ans pour les médecins, chirurgiens, dentistes et docteurs vétérinaires Ndiaga Ndiaye président de l’amicale des inspecteurs du Travail a apporté quelques éclaircissement sur la nouvelle loi.



« Le président de la République peut déterminer certains emplois ou professions pour lesquelles il peut fixer leur âge de départ à la retraite à 65 ans. Il n y a pas un impact sur le plan financier. Ces gens là ne partant pas à la retraite à 60 ans vont continuer à bénéficier d’un salaire jusqu’à 65 ans et vont cotiser », a précisé l’inspecteur du travail sur la Rfm.



Pour autant qu’est ce qui a motivé la modification ?



C’est parce, répond M. Ndiaye, « pour ces corps-là, il a été exprimé qu’ils arrivaient dans le marché du travail à un âge un peu avancé, la durée de leur cotisation ne leur permettait pas d’avoir une pension pleine globalement ».









Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos