Nouvelle plateforme politique: Gadio, Aissata Tall Sall, Fada lancent "Corect" contre Macky Sall Une nouvelle plate-forme de l'opposition à vu le jour dimanche 10 décembre. Cadre de l'opposition pour la régularité, la clarté et la Transparence des Élections "Corect" a été portée sur les fonts baptismaux par une vingtaine de partis de l'opposition. Cette plate-forme a été créée pour que désormais le processus électoral devienne correct.

"Le processus ayant conduit à l'organisation des dernières élections législatives a été le plus laborieux de l'histoire politique Sénégal", soutient Me Aissata Tall Sall, mémoire de cette plate-forme.



Selon la présidente du mouvement "Osez l'Avenir", les dysfonctionnements notés dans l'organisation de ces élections, notamment la refonte du fichier, l'organisation matériel et la proclamation des résultats devraient être pris en charge par le gouvernement, lors des prochaines consultations électorales.



Par ailleurs, l'opposition exige la mise en place d'une commission indépendante, en rapport avec les Partenaires Techniciens et Financier (PTF) du Sénégal pour auditer le nouveau fichier électoral.



S'agissant des conditions de participation à l'élection présidentielle, le pôle de l'opposition appelle à une baisse de la caution et du pourcentage, de voix requis pour le remboursement de celle-ci. Cependant l'opposition s'oppose de manière la plus déterminée à tout système de parrainage des candidats à la prochaine élection présidentielle.



L'opposition demande un verrouillage systématique du mandat actuel du président de la République, qui selon elle doit être limité à deux successifs.



"Corect " réaffirme son attachement à la liberté et à la non instrumentalisation de la justice à des fins politiciennes. En somme il s'ouvre à toutes les forces vives du pays pour constituer une plate-forme socio-politique apte à prendre en charge les préoccupations légitimes de la population sénégalaise.



