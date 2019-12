Nouvelle relation amoureuse entre Sadio Mané et Kate Bashabe? la Rwandaise a été aperçue au Qatar !

Kate Bashabe et Sadio Mané sont en couple ! Après les rumeurs tous ces derniers temps d’une éventuellement relation entre la star de Liverpool et l’entrepreneur Rwandaise Kate Bashabe, la dernière citée a été aperçu hier au Qatar où, se déroule le mondial des Clubs avec la participation des reds, Champions d’Europe en titre. Kate est-elle venue supporter son ami Sadio Mané ? On le saura peut-être aujourd'hui avec le match de Liverpool contre Fc Monterry en demie-finale.