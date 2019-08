Nouvelle saisie de cocaïne au Port de Dakar: trois suspects arrêtés

Plus d’un mois après la prise record de plus d’une tonne de cocaïne, les Douanes sénégalaises ont saisi mercredi matin (hier), quatre kg de cette drogue au Port autonome de Dakar (PAD).



« La drogue, conditionnée en quatre (04) plaquettes d’un kilogramme chacune, a été découverte au Môle 1 », selon un communiqué du Bureau des Relations publiques des douanes. Qui souligne qu’ « aussitôt après la saisie, la Douane et l'OCRITIS ont, ensemble, mis en place un dispositif d'investigation et passé les lieux au peigne fin pour s'assurer qu'aucune autre quantité n'est dissimilée ou cachée dans les environs immédiats du lieu de la découverte. »



La même source renseigne que « trois individus ont été appréhendés lors de cette opération ». Le Bureau des Relations publiques des douanes indique par ailleurs que « les investigations et les enquêtes se poursuivent en parfaite synergie d'actions avec les autres structures compétentes en la matière ».



Pour rappel, c’est environ 1 036 kg de cocaïne en provenance du Brésil qui avaient été saisis entre le jeudi 27 et le samedi 29 juin 2019. Une dizaine de personnes avaient été arrêtées et placés sous mandat de dépôt.

