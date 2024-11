Nouvelles infrastructures à Dakar : L'autopont Front de Terre est désormais fonctionnel Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, a inauguré ce mardi 26 novembre 2024, l'autopont Front de Terre, désormais ouvert à la circulation. Cette infrastructure, longue de 2,1 kilomètres, comprend une passerelle de 500 mètres et vise à désengorger une zone particulièrement saturée de la capitale sénégalaise.

Lors de la cérémonie, le ministre a souligné l'importance de cet autopont dans l'amélioration de la mobilité urbaine : « La circulation dense à Dakar, engendre des pertes financières importantes. Cet autopont est une solution concrète à cette problématique, mais il s'inscrit également dans une approche globale de mobilité ».



Un investissement stratégique pour Dakar



Le projet, qui s'intègre dans un vaste programme de modernisation des infrastructures, a mobilisé un budget de 14 milliards FCfa. Ce montant couvre non seulement la construction de l'autopont, mais aussi un programme d'entretien rigoureux. « Il ne sert à rien d'investir autant pour se retrouver avec des ouvrages inutilisables, à cause d'un mauvais entretien. Ce pont sera suivi de manière stricte, pour préserver son utilité à long terme », a déclaré le ministre Malick Ndiaye.



L'autopont Front de Terre vient renforcer des initiatives comme le Bus Rapid Transit (BRT) et le Train Express Régional (TER), avec pour ambition de fluidifier la circulation, dans une ville où les embouteillages causent depuis des années, d'importants désagréments économiques et sociaux.



Une gestion concertée des abords de l'autopont



Malick Ndiaye a également alerté sur la nécessité de mieux gérer les espaces environnants, pour garantir l'efficacité des infrastructures. « Les activités informelles qui envahissent parfois ces infrastructures, compromettent leur efficacité. Nous allons collaborer avec le ministère de l'Intérieur, pour mettre en place des équipes dédiées à l'entretien et à l'ordre autour de ces autoponts, à l'image de ce qui a été fait pour le TER. »



Un pas vers une mobilité durable



L'autopont Front de Terre marque une étape importante dans la transformation de la mobilité urbaine à Dakar. Avec des projets d'envergure comme le BRT et d'autres ponts automatiques en cours de planification, le gouvernement affiche sa détermination à désengorger la capitale et à améliorer les conditions de vie de ses habitants. L'impact de cette nouvelle infrastructure sera mesuré dans les mois à venir, mais elle illustre déjà la volonté des autorités, d'investir dans des solutions modernes, pour booster l'économie nationale et fluidifier les dépôts.















