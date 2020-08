Nouvelles offres illimix : Sonatel Orange parle de baisse tarifaire pour 91% des clients

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Août 2020

«Avec la nouvelle gamme de forfaits mise sur le marché le 22 juillet, Sonatel Orange n’a pas dérogé à cette politique conformément à son engagement de faciliter la vie des Sénégalais dans le domaine du numérique et d’accompagner l’Etat du Sénégal dans son plan Pse et particulièrement sur le volet Sénégal numérique 2025 », soutient Sonatel.



«En effet, les nouveaux forfaits qui viennent d’être lancés sur le marché sont synonymes de baisse tarifaire pour 91% des clients qui utilisent le réseau de Orange pour leurs besoins quotidiens en voix et internet mobile. Les 8,3% de nos clients qui souscrivent à nos offres wotel ne subissent aucun changement et avaient déjà obtenu une baisse de prix au début de la crise Covid-19 », explique l’entreprise.



Elle souligne que deux offres de la nouvelle gamme Illimix ont suscité quelques incompréhensions à savoir les 2 forfaits Illimix mois 4500F et 7500F considérés comme des hausses tarifaires par rapport aux anciens forfaits mois 1900F et 5900F. A travers ce communiqué, Sonatel Orange apporte quelques précisions pour lever l’équivoque et montrer que la nouvelle gamme forfaits Illimix s’inscrit plutôt dans une volonté de soulager le budget quotidien des Sénégalais tenant compte du contexte Covid-19 particulièrement dur et toujours en cours.

Adou FAYE





Source : Sonatel Orange poursuit depuis plusieurs années une politique de baisse continue sur ses tarifs. C'est ce que soutient l'entreprise de télécoms dans un communiqué suite aux critiques soulevées ces derniers jours.

