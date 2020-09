Nouvelles révélations - Les Diack cités dans un autre scandale de près de 60 millions de dollars De nouvelles révélations de l'iCIJ, après les Panama Papers. En effet, Lamine Diack et son fils Massata, dans les filets des "FinCen files", comme l'a souligné le journal Libération.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Septembre 2020 à 07:22 | | 0 commentaire(s)|

Le journal indique qu'ils sont impliqués dans cent douze (112) opérations bancaires suspectes pour un total de 55,7 millions de dollars. Libération montre aussi comment Citibank a fermé les yeux sur les transactions douteuses.



Plusieurs personnalités et banques du monde citées, deux mille (2000) milliards de dollars en cause.







