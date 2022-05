Noyade dans le fleuve Sénégal à Diowol : Deux des trois corps retrouvés Après les recherches intenses des populations et des marines sénégalaise et mauritanienne, deux corps sur les trois disparus dans le fleuve Sénégal ont été retrouvés, informe Le Quotidien.

Les recherches se poursuivent pour permettre surtout à la famille des deux frères portés disparus en même temps de faire son deuil. C’est à 11 heures, ce mardi, qu’un deuxième corps a été rejeté sur les berges sénégalaises, un peu après la découverte du cadavre du premier sur la rive gauche du fleuve Sénégal.



Avec leur état, l’inhumation a été faite sitôt après leur repêchage. Ainsi les marines du Sénégal et de la Mauritanie ont repris du service pour terminer le travail de recherches entamé depuis dimanche.



Aujourd’hui, c’est une atmosphère de deuil qui règne à Diowol Worgo et Diowol Réwo. Si les recherches ont été suspendues le temps de l’enterrement, les populations des deux localités comme les marines des deux pays ont repris leur plongée.



