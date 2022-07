Noyade : le corps sans vie du 6e élève découvert à la cité Apix

Entre lundi et mardi, cinq corps sans vie de candidats au brevet de fin d'études moyennes (Bfem), dont celui de Maty, avaient été repêchés au Lac Rose et à Tivaouane Peulh, rappelle « L’As ».



Le groupe, dont on ignore jusque-là le nombre, était parti se baigner au LacRose, lundi, après les compositions. Pourtant, la baignade est interdite dans cette plage réputée très dangereuse.



Selon des informations de Dakaractu, vers 18 heures 30 hier, les gendarmes de Tivaouane Peulh ont été informés de la découverte d'un sixième corps sans vie d’un garçon formellement identifié comme étant celui d'un des élèves portés disparus. Il a échoué sur la plage de la cité Apix à proximité de la station d'épuration.