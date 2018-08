Noyades : 40 morts en deux mois

Depuis le 2 juin dernier, la mer a tué 40 personnes à Dakar. Ces cas de noyade mortels ont été révélés par le colonel Ange Michel Diatta, commandant du Groupement numéro 1 de Dakar des Sapeurs-pompiers. Qui précise que les accidents à l’origine de ces décès ont eu lieu sur des plages interdites à la baignade.



«La moyenne d’âge des victimes est de 16 ans, confie le colonel Diatta, repris par Vox Populi. Le plus jeune a 7 ans et le plus âgé, 23 ans. Les sapeurs-pompiers ont eu à sortir 9 fois, on a eu à traiter au total 20 victimes, dont 5 ont été sauvées.»