Nuisances sonores d’un bar-restaurant à Saly: Que fait donc la police ? La pollution sonore est définie comme ‘’toute sensation auditive désagréable ou gênante, et tout phénomène acoustique produisant cette sensation et ayant des effets négatifs sur la santé’’ dans la loi sénégalaise portant Code de l’environnement. Et elle est punie.

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Janvier 2022 à 09:23 | | 0 commentaire(s)|

Mais à Saly, on a l’impression que les autorités ne connaissent pas cette loi. Sinon, comment comprendre qu’un restaurant, en toute impunité, mette de la musique tous les soirs à fond, indisposant tout le voisinage, sans être inquiété ?



Le Vélodrome, à Saly Portudal, à Mbour, juste en face du club Le King, empêche les habitants des maisons alentour à passer de paisibles nuits. Or, dans ces dernières, vivent des enfants qui doivent aller à l’école et leurs parents qui doivent aller au travail. Mais comment être en forme en classe après une nuit agitée ?



Les voisins n’ont eu de cesse de se plaindre, sans qu’aucune suite ne soit accordée à leur doléance.



C’est à se demander qui protège le Vélodrome ? Que fait la police de Saly pour permettre aux riverains du Vélodrome, d’avoir des nuits paisibles ? Des questions que se pose le voisinage, à juste titre.











Enquête

Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook