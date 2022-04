Nuisances sonores de «Bayekou restaurant et bar» sis à Ngor : Les riverains à bout de nerfs La réouverture de l’établissement «Bayékou Restaurant et Bar» sis dans le quartier de Ngor à Dakar n’a pas fait que des heureux. Il déroule ses activités pour le bonheur de ses clients mais pas celui des riverains. Ces derniers vivent le calvaire en raison du bruit de la musique qui s’infiltre jusque chez eux. Ne sachant plus quoi faire malgré toutes leurs récriminations, ils attendent la réaction de la nouvelle équipe municipale de Ngor après leur plainte sans suite à la gendarmerie

Situé sur le parking de l’île de Ngor à Dakar, « Bayékou Restaurant et Bar » suscite la colère des riverains. Ils n’en peuvent plus des nuisances sonores liées à l’activité de l’établissement : la musique qui est très forte, des soirées organisées jusqu’au petit matin, sans aucune forme d’insonorisation.



«Le restaurant Bayékou à Ngor est source de grand dérangement dans le quartier depuis plusieurs années. Les différentes démarches à l’amiable n’ont donné aucun résultat. Même en ce mois de Ramadan, nous continuons à subir le vacarme de sa musique jusqu’à 3h du matin (jeudi dernier)», se désole un riverain du nom de Papa Sow.



Comme conséquences, les nuits des riverains sont devenues un véritable calvaire. Ils peinent à dormir. « Bayékou semble n’avoir cure de nos récriminations. Empêcher les gens de dormir par la production d’une musique en live sans aucune forme d’insonorisations sous prétexte qu’on a des appuis en haut lieu est simplement inacceptable dans un pays de droit », déplore M. Sow.



En effet, « Bayékou Restaurant et Bar» semble être le seul établissement dans le coin à agir ainsi. Pour cause, Papa Sow souligne que beaucoup de restaurants sont installés depuis des lustres dans le quartier sans jamais susciter des plaintes.



Excédés par le tapage, des habitants du quartier de Ngor se sont mobilisés et ont porté plainte contre l’établissement «Bayékou Restaurant et Bar» qui demeure sans suite.

Dans laquelle plainte de neuf signataires en date du 11 janvier 2022 dont nous avons reçu copie, il est écrit : « Nous sommes installés à Ngor depuis septembre 1994 où ont toujours régné des rapports de bon voisinage tant dans le secteur résidentiel que commercial. En 2014, un locataire de la maison avec laquelle nous partageons le mur mitoyen a ouvert un restaurant/bar avec de la musique live à ciel ouvert. Dès lors, notre quiétude a été perturbée.



La communauté de voisins dans laquelle nous faisons partie, a saisi la mairie et la gendarmerie de Ngor à plusieurs reprises. Suite à de nombreuses réclamations et de vives tensions, l’ancien gérant dû céder le bail».



«Après une courte période, d’accalmie, en 2021, une nouvelle équipe a repris la gérance de l’établissement. A nouveau, le niveau sonore est redevenu insupportable. Le nouveau management organise régulièrement des soirées jusqu’au petit matin en particulier les jeudi, vendredi et samedi. Qui plus est, des orchestres live sont régulièrement invités. Il est donc devenu impossible pour l’ensemble du voisinage de pouvoir dormir. A préciser que l’espace est en terrasse avec nulle mesure pour limiter les nuisances sonores », explique-t-on dans le document.



Non sans ajouter : « En tant que personnes du 3e âge, il est regrettable qu’après presque 30 ans de vie dans ce quartier que nous ne puissions profiter sereinement de notre retraite. Le manque de sommeil répété a des conséquences sur notre santé (hypertension artérielle ».



Après la plainte sans suite « sous prétexte que la gérante de Bayékou a une autorisation XXL sans insonorisation », dit Papa Sow, les riverains ont décidé de faire part de leur quotidien infernal à la nouvelle équipe municipale de Ngor. A les en croire, cette dernière promet de réagir.



Mais en attendant de trouver solution à leur problème, les riverains de « Bayékou Restaurant et Bar » vont continuer à voir leur quiétude perturbée. Toutes nos tentatives de joindre le responsable de l’établissement «Bayékou Restaurant et Bar» sont restées vaines

