Nuit des Icônes 2017 : Faites connaissance avec les lauréats Les rideaux sont tombés sur la 4è édition de la nuit des Icônes 2017. Beaucoup de personnes ont répondu présent à cette grande soirée de gala organisée par Thièsinfo et Sénégalinfos dont le PDG de l’ANAM, Ndèye Tické Ndiaye Diop, marraine de l’évènement, M. Ibrahima Macodou Fall de la NSTS, M. Demba Diouf et M. Ibrahima Wade, les invités d’honneur de la manifestation.

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Janvier 2018 à 13:13 | | 0 commentaire(s)|

Abdoulaye Dièye a été sacré « Thièssois de l’année 2017 » pour ses actions en faveur des Thièssois et pour le développement de sa ville natale. D’autres Thièssois ont été également primés pour avoir marqué l’année 2017 à Thiès. Abdoul Aziz Mbaye est une sentinelle infatigable des actions déroulées par celle-ci dans le cadre de sa fondation « Servir le Sénégal ». A Keur Modou Ndiaye, on ne vante plus l’efficacité de ses interventions.

Initiateur des groupements féminins « Acces », Dr Pape Amadou Ndiaye s’est fait distinguer dans l’autonomisation des femmes. Hors de sa clinique où il est bien apprécié, Dr Ndiaye se donne sans réserve sur le terrain politique pour le développement de Thiès.



Mme Maïmouna Sène est une politicienne de la majorité doublée d’une entrepreneure. Présidente de la Commission Assainissement urbain et Cadre de vie de la mairie de Thiès-Ouest, elle défend la cause de la femme en politique et dans les activités économiques.



Mme Sangaré Oumy Thiam, Secrétaire générale de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Thiès, a un penchant extraordinaire pour les enfants démunis, pour les personnes âgées et pour les personnes vivant avec un handicap. Coordinatrice des femmes du mouvement « Dolil Macky » de Babacar Pascal Dione, Mme Sangaré est très dynamique en politique.

Le basketteur El Kabir Pène qui évolue en France, est très soucieux de l’éducation des enfants de sa ville natale. D’ailleurs, il est en pourparlers avec des partenaires pour finaliser le grand projet de création d’une école qui permettra aux jeunes de Thiès de bénéficier d’une bonne éducation.



On l’appelle le marabout du développement. Serigne Idrissa Ndiaye Sayfoul Khadim est un combattant infatigable de la pauvreté qui ne s’inspire que de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimoul Rassoul et de Cheikh Ahmadou Bamba Seck.



Habib Niang a opté pour un militantisme social au service de la santé des populations à côté du Président Macky Sall. Dernier engagé sur le plan politique, il fait partie des leaders les plus en vue sur le site Thièsinfo.



Quant à Mamadou Fall, il est l’initiateur du fameux rassemblement de tous les cadres de Thiès pour créer les conditions d’une synergie intellectuelle puissante, afin de mieux profiter de toutes les opportunités d’émergence que charrie le terroir.



Directeur général de la Société africaine de raffinage (Sar) et responsable Apr, Oumar Diop est discret mais très efficace en politique. Dans son quartier, les voisins ne tarissent pas d’éloges pour magnifier ses hauts faits sur le plan social pour amortir la précarité de ses concitoyens. Homme de confiance et fidèle de la Première dame Marième Faye Sall,

Khadim Samb, président de la Fondation « Thiès Solidarité » mise sur le mécénat, l’entraide et les bonnes volontés pour faciliter le soutien aux personnes qui sont dans le besoin.



Gco a construit une gendarmerie à Diogo d’un coût de plus de 70 millions. Les populations de Mboro, elles, ont bénéficié d’un marché toujours à l’actif de la société Grande côte operation (GCO). Exploitant le Zircon, elle fait mieux que les anciennes sociétés de la zone de Mboro telles que Taïba et les ICS.



Dangote Cement, la 3è cimenterie implantée au Sénégal, a scrupuleusement respecté la réglementation sénégalaise dans sa démarche d’entreprise responsable. C’est ainsi qu’une étude d’impact environnemental et social exhaustive suivie de plusieurs audiences publiques, a été menée sous le contrôle de la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC). Le Plan de Gestion environnementale et sociale qui s’en est suivi est appliqué à la lettre.

La presse était bien présente à la nuit des Icônes 2017 à travers l’émission sportive « Xibaru Navétanes » animée par Eumeu Ndiaye et Matar Samb sur la radio Sud FM. Deux maestros du micro qui, avec beaucoup d’originalité, suivent l’actualité des matches de football de l’Odcav de Thiès.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook